Enerjide dengeler Türkiye lehine değişecek!

BOTAŞ ve özel sektörün Rusya’nın devlet şirketi Gazprom ile 8 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli sözleşmeleri 2021’de sona eriyor. Türkiye’nin yeni sözleşmeler öncesi de eli güçlenmiş olacak.

Türkiye’nin tarihindeki en büyük keşfi yaparak Karadeniz’de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gazla uluslararası ticarette daha sağlam bir pozisyona geleceği öngörülürken, gaz ithalatı yapılan ülkelerle devam eden fiyat pazarlığı görüşmelerinde ve mevcut kontratların şekillenmesinde önemli bir avantaj sağlayacağı vurgulanıyor. Türkiye’nin yıllık doğal gaz üretimi 2019 sonu itibarıyla 473,8 milyon metreküpe yükselirken, doğal gaz ithalatı da 45,2 milyar metreküp oldu. Türkiye’nin doğal gaz ithalatında geçen yıl yüzde 33,6 ile en büyük payı alan Rusya’yı, yüzde 21,2 ile Azerbaycan ve yüzde 17,1 ile İran takip etti.

SÖZLEŞME YENİLEME DÖNEMİ İÇİN AVANTAJ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve özel sektörün Rusya’nın devlet şirketi Gazprom ile 8 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli sözleşmeleri 2021’de sona eriyor. Aynı tarihte, Azerbaycan ile yapılan 6,6 milyar metreküp gaz kontratının süresi ve Nijerya ile de 1,3 milyar metreküpü kapsayan uzun vadeli LNG anlaşmasının süresi de doluyor. Türkiye’nin yeni sözleşmeler öncesi de eli güçlenmiş olacak.

UCUZ GAZ İÇİN ÖNEMLİ

Enerji Ticareti Derneği Başkanı Burak Kuyan, keşfin Türkiye için büyük oranda bir oyun değiştirici haline geleceğini söyledi. Kuyan, söz konusu keşfin etkisinin sadece doğal gazla kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye daha ucuz gaza erişim sağlayabileceği ve piyasaya daha düşük fiyatlı gaz sunabileceği için, Avrupa’dan daha ucuz elektrik üreten bir ülke haline de gelebilecek. Sanayici daha ucuza elektrik kullandığında, bu otomatik olarak ihracat potansiyelini de artırıyor. Bu yüzden hem elektrik hem de doğal gaz ticaretine ivme kazandıracak bir sürecin de ilk adımı olarak görebiliriz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefine daha hızlı koşmaya başlayacağını söyleyebilirim.”

UZUN VADELİ PLANLAR YENİDEN

Yatırım ve danışmanlık şirketi APLUS Enerji Ortağı Volkan Yiğit, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşfinin Türkiye için çok avantajlı bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, “Türkiye’nin uzun dönemli doğal gaz tedarik anlaşmalarının 16 milyar metreküplük kısmının 2021 yılında biteceğini biliyoruz. Keşfin en büyük katkılarından biri de bu sayede olacak” değerlendirmesinde bulundu.

GAZ TİCARETİNDE MERKEZ ÜLKE

Yiğit, gaz ticaret merkezi olabilmek için ise gaz üretimi yapmanın şart olmadığını fakat Türkiye’nin kendi üretiminin ciddi bir oranda artmasının uluslararası ticarette daha sağlam bir pozisyona gelmesine yardımcı olacağını vurguladı.