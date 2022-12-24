Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılması planlanan Gelibolu ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonu ve yolun yapımı amacıyla Çayırköprü köyü sınırları içerisindeki taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Ayrıca Sivas ve Erzincan sınırları içerisinde tesis edilecek Bilfer Maden Demir İşletmeleri Enerji Nakil Hattı'nın yapımı için bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.