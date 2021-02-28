Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV özel röportajında, 'Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve Putin online katılım ile atacak' açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'la yaptığı programda "Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve Putin online katılım ile atacak" dedi.

Bakan Fatih Dönmez "Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz." dedi.

Bakan Dönmez: Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve Putin online katılım ile atacak

Bakan Dönmez: Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız. En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz

Bakan Dönmez: Fiilen santral faaliyete geçtiğinde 4000-5000 kişiyi orada istihdam ediyor olacağız