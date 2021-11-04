Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den enerji fiyatları açıklaması

Eyüpsultan'da bulunan medya binasında gerçekleştirilen zirveye telekonferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yapan Bakan Dönmez, enerji fiyatlarının dünya genelinde yükselmesi konusunda, "Kimsenin, piyasalar dahil beklemediği bir durumla karşı karşıyayız. Nedir bu beklemediği durumu? Hızlı bir küresel toparlanma, akabinde de hem enerjiye olana talebin, enerji ürünlerine olan talebin, hem de emtia piyasalarına olan hammaddeyi kastediyorum, özellikle talebi artırdı ve arz tarafı, üretimi yapan sektörlerde bu ani artış talebini karşılayamadığı için fiyatlarda ciddi sıçramalar oldu. Geçtiğimiz yıla baktığımızda petrol fiyatlarının 40 doların altına indiği dönemleri yaşadık. Doğalgaz fiyatları spot piyasalarda bin metreküp için 100-150 dolarları gördü. Kömür fiyatları yine 40-45 dolarlarda. Bu üç ürünün bugün geldiği noktaya baktığımızda hakikaten arada ciddi bir uçurum var. Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğalgaz fiyatları, biz Avrupa ile daha entegre çalışıyoruz, oraya baktığımızda bin metreküpü bin doların üzerine çıktı. Hatta bazı günler 1200-1300 dolarla telaffuz edildi. Bunun anlamı şu; 1 metreküpü için minimum 1 dolar para ödüyorsunuz. Bugünkü rakamlarla yaklaşık 10 liradan bahsediyorum. Kömürde yine anormal fiyat sıçramaları oldu. 40-50 dolarlık fiyatlar 250-270 dolarları gördü. Doğal olarak bu tüm ülkelerde ciddi bir sıkıntı oluşturdu" diye konuştu.

"BİZ ADINI KARA KIŞ FONU KOYMADIK AMA ASLINDA KAYNAĞINDA FONLAYARAK YANSITIYORUZ VATANDAŞIMIZA"

Dönmez, fiyat artışlarının vatandaşa yansıması konusunda ise "Bir yandan enerji ürünleri sadece sanayinin değil, insanlarında günlük yaşamına o kadar girmiş ki, elektriksiz, doğalgazsız bir hayat düşünmeniz mümkün değil. Bunlarda kısıntıya gitmenizde söz konusu değil. Bu fiyat artışları da faturalara kadar yansıdı. Ama bu fiyat artışlarının özellikle de Türkiye açısından baktığımızda hane halkına yani konutlara en az yansıtan ülkelerden birisiyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etti, biz birkaç defa ifade ettik. Yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse faturanın yarısını neredeyse hükümetimiz Hazine’den karşılar hale geldi.

Biz adını ‘kara kış fonu’ koymadık ama aslında kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz vatandaşımıza. Belki daha iyi anlaşılması içi şöyle mi demek gerekir; 'Elektriğe bu ay 150 lira ödediniz ama bir bu kadarlık kısmını da devlet kendi bütçesinden karşıladı'.

Doğalgazda da aynı durum söz konusu. Akaryakıta gelince; ham petrol fiyatlarındaki artış yılbaşından bu zamana yüzde 117 oldu ama bunun çok az bir kısmını biz yansıtmış olduk, yüzde 18-20’ler mertebesinde.

Orada da yaklaşık bu eşel mobil uygulamasından kaynaklanan 50 il 60 milyar arasında ÖTV vergisini Hazinemiz almamış oldu. Yani vergi almamak suretiyle vatandaşa bir anlamda ciddi bir destek atmış oldu. Bununla alakalı bir çok alada hükümetimizin destekleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.