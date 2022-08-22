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Enerji krizi kapıda: Çin'de elektrik üretimi yetmiyor

Çin'de kuraklık nedeniyle su kaynakları kuruyor, elektrik üretimi yetersiz kalıyor. Ülkede tasarruf önlemlerine gidiliyor.

Sıcak hava, kuraklık ve savaş. Birçok ülkede enerji krizi baş gösteriyor.

Çin'in orta ve güney kesimlerini vuran sıcak hava enerji krizini tetikliyor.

Sichuan  eyaletinde azalan su seviyesi, hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi için yetersiz kaldı. Sichuan eyaletinde 16 bin üretim tesisi perşembe gününe kadar faaliyetlerini durdurdu.

Geçen hafta fabrikalar için alınan kapatma kararının da uzatıldığı açıklandı.

Alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine sınırlama

Enerji krizi nedeniyle Chongqing kentindeki alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine sınırlama getirildi.

Alışveriş merkezleri 16-21 saatleri arasında açık kalabilecek. Bazı kentlerde de konutlarda asansörler kullanıma kapatıldı.

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