AjansHaber.com.tr Gündem Temmuzda geçen yıla göre yüzde 29,9 azaldı

Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 29,9 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 708 milyon 811 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 413 milyon 295 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 3 milyar 443 milyon 892 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 29,9 azaldı.

Öte yandan, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 7,59 artarak 3 milyon 98 bin 629 tona ulaştı.

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