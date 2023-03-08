Enerji Eylem Planı için yeni Bakan atandı!

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, hükümetin en öncelikli konusu olan elektrik krizinin çözümü için geliştirilen Enerji Eylem Planı'nın "eksiksiz ve acilen" uygulanması için Elektrik Bakanı atandığını duyurdu.

Ramaphosa, Kgosientsho Ramokgopa'nın ülkenin ilk Elektrik Bakanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Yeni bakanın ulusal elektrik firması Eskom yöneticileri ve diğer bakanlıklarla ortak hareket edeceğini belirten Ramaphosa, "Elektrik Bakanı, ancak elektrik krizinin çözülmesi için gerekli olduğu sürece görevde kalacak" ifadelerini kullandı.