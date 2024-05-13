Enerji Bakanlığı MAPEG 10 Personel Alımı Başvuruları Bugün Başlıyor!
Enerji Bakanlığı MAPEG10, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında sözleşmeli personel alımı için başvurular bugün başlıyor. Başvuruların son tarihi 19 Mayıs 2024 olarak belirlendi. İşte ayrıntılar…
Enerji Bakanlığı MAPEG, 10 sözleşmeli personel alımı için ilan metnini yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için planlanan sözleşmeli 10 personel alımı için adaylarda aranan şartlar açıklandı. Peki, Enerji Bakanlığı MAPEG10, sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Enerji Bakanlığı MAPEG10, sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
MAPEG Personel Alımı Şartları nedir?
A- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
c) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
f) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
B- Özel Şartlar
1) Büro Personeli pozisyonu için;
a) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarından mezun olmak,
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.