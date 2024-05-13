Enerji Bakanlığı MAPEG 10 Personel Alımı Başvuruları Bugün Başlıyor!

MAPEG Personel Alımı Şartları nedir?

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

c) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)

ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.