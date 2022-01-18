Endonezya'nın hızla suya batan başkenti taşınıyor
Endonezya deniz seviyesinin hızla yükseldiği başkentinin başa bir yere taşıma kararı almıştı. Endonezya, denize batmakta olan Cakarta'nın yerine başkentini taşıyacağı şehrin adını 'Nusantara' koydu
Başkentini değiştirme kararı alan Endonezya, devlet binalarını Cakarta'dan taşıdıktan sonra Doğu Kalimantan'a kurulacak yeni başkentine Nusantara ismini vermeyi planladığını belirtti.
Yeni başkentin inşasına bu sene başlanması planlanıyor
1 15
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da deniz seviyesisürekli yükseliyor.
2 15
Cakarta'nın yerine yeni başkent olacak şehrin adı olarak belirlenen; Nusantara, Endonezcede "takımada" anlamına geliyor.
3 15
Devlet Başkanı Joko Widodo, Cakarta'nın karşı karşıya kaldığı çevre felaketini önlemek ve zenginliği tekrar dağıtmak hedefiyle başkenti taşıma planlarını ilk olarak 2019'da duyurmuştu. Plan pandemi nedeniyle ertelenirken, şimdi 2024'te hayata geçirilebileceği konuşuluyor.
4 15