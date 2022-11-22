Endonezya'daki depremde ölü sayısı 268'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e çıktı.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, basına yaptığı açıklamada, depremde en az 151 kişinin kayıp olduğunu, 1000'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Suharyanto, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı bilgisini paylaştı.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Eyalet genelinde onlarca bina hasar görürken vatandaşlar panik içerisinde sokaklara akın etti.

Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin başkent Cakarta'nın yaklaşık 75 km güneydoğusundaki Ciranjang'da ve 10 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) de Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini aktardı.

Başkent Cakarta'da kısa süreli sarsıntıya neden olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Takımada ülkesinde sık sık deprem meydana gelse de Cakarta'da hissedilmesi nadir bir durum.

22 binden fazla ev yıkıldı

CNN'in haberine göre yetkililer, depremde 22 binden fazla evin yıkıldığını, 58 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

Batı Java Valisi Ridwan Kamil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu kaydetti.

İngiliz insani yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın (Save the Children), 50'den fazla okulun depremden etkilendiğini belirterek, şiddetli sarsıntının okullardaki öğrencilerin kaçmasını zorlaştırdığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.