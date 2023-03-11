Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı!

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Püsküren sıcak kül bulutları, kaya, lav ve gaz karışımı, yamaçlardan 7 kilometre kadar aşağı indi.

Gün boyu süren patlamalar nedeniyle çevredeki köylere küller saçıldı, can kaybı bildirilmedi. Merapi'nin yamaçlarında yaşayan sakinlere, kraterin ağzından 7 kilometre uzakta durmaları ve lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edildi, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.

2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor.

Ülkedeki en aktif yanardağ olan Merapi, son zamanlarda defalarca lav ve gaz bulutlarıyla patladı. 2010'daki son büyük patlamasında 347 kişi ölmüş, 20 kişi yerinden olmuştu.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle şehri kül ve toz bulutu kapladı. Sürücüler havada oluşan kül bulutu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.