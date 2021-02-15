AjansHaber.com.tr Dünya Endonezya'da heyelan felaketi

Endonezya'da heyelan: 20 kayıp, 14 yaralı

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde dün akşam şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda, 14 kişi yaralandı, 20 kişi kayboldu. 294 aile ise selden olumsuz etkilendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8 evde ağır hasar oluştuğunu belirtti.

Heyelanda 14 kişinin yaralandığı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşan Jati, kayıpları arama kurtarma ve afetten olumsuz etkilenenleri tahliye çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

294 aile selden olumsuz etkilendi

Bu arada Jati, Doğu Cava eyaletindeki Pasuruan bölgesinde de şiddetli yağışların yol açtığı selden 294 ailenin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hollanda'da 124 bin imza toplandı
Brezilya'daki 'Gezi'nin ardından CIA çıktı
2050 Türkiye haritası Rusya'yı karıştırdı!
Türkiye Doğu Akdeniz'i yerli SİDA'larla dolduruyor
Dünyanın en prestijli listesine Türkiye damgası
Aracın benzin deposunda 480 kg bal ele geçirildi
Fransa'nın nükleer denemelerinin etkileri sürüyor