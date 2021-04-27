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Endonezya'da hayatını kaybeden 53 denizcinin son vedası

Endonezya'da, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa (Elveda)" adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.

Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 25 Nisan'da bulunan denizaltıda hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebata dair yeni bir görüntü paylaşıldı.

Yaşananlardan birkaç hafta önce çekilmiş olan videoda KRI Nanggala-402 adlı denizaltının mürettebatının bir bölümü akustik gitar eşliğinde "Sampai Jumpa (Elveda)" adlı şarkıyı söylüyor. Şarkıda "Seni özlemeye hazır olmasam da sensiz yaşamaya da hazır değilim. Senin için en iyisini diliyorum" sözleri yer alıyor.

​AFP'ye konuşan ordu sözcüsü Djawara Whimbo, videonun mürettebatın bir önceki komutanının görevden ayrılışı nedeniyle çekildiği, yerine gelen yeni komutanın da martta komutaya geçtiğini söyledi.

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