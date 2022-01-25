Endonezya, Japonya ile "seyahat balonu" oluşturmak istiyor

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno, bakanlığın Japonya ile Endonezya arasında Bali Adası için "seyahat balonu" adında yeni bir düzenleme oluşturmak amacıyla Japon hükümetine ulaştığını söyledi.