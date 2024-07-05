Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu!
Dünya genelinde IQ araştırması yapıldı, 115 ülkenin IQ seviyesi incelendi. Türkiye'nin de listedeki yeri belli oldu. İşte, en zeki ülkeler...
Toplam 115 ülke vatandaşları arasında 1 milyon 691 bin 740 kişinin zeka testine dayanılarak IQ raporu hazırlandı.
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Bir kişinin ortalama zekası 100 zeka puanı olarak baz alınırken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak kabul ediliyor. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak tanımlanıyor.
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Uluslararası IQ Araştırması ve Tespiti’ne göre, 2024 yılında en zeki ülke vatandaşları 107.54 ortalama ile Güney Koreliler oldu.
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Güney Kore'yi 106.99 ile Çinliler izledi.
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