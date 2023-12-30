Bakan Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak Kasım ayını yaşadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı kasım ayına ilişkin sıcaklık verilerini paylaştı. Bakan Özhaseki, son 53 yılın en sıcak kasım ayının yaşandığını belirtti.

EN YÜKSEK SICAKLIK SALİHLİ’DE ÖLÇÜLDÜ

Bakan Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığının 12,5 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı. Kasım ayında normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 derecenin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Bakan Özhaseki, en yüksek sıcaklığın 32,9 derece ile Manisa’nın Salihli ilçesinde, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında 15,3 derece ile Erzurum'da tespit edildiğini bildirdi.

SALİHLİ’DEN SONRA EN YÜKSEK SICAKLIK 32 DERECE İLE YALOVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayında en yüksek sıcaklık Salihli’nin ardından Yalova’da 32,8, Lüleburgaz’da 31,8, Osmaniye’de 31,7, Akhisar, Denizli ve Manisa’da 31,6, Alanya’da 31,5, Erdemli’de 31,4, Selçuk’ta 31,3, Gönen ve Bartın’da 31,2, Cizre’de ise 31,1 derece olarak ölçüldü.