Emekliye promosyon ödemelerinde rakamlar güncellendi!
Emekli banka promosyonu 2024 Mayıs ayı kampanyaları belli oldu. Maaşını başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, en yüksek promosyon veren bankaları merak ediyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Sizler için derledik...
Emekli banka promosyonu 2024 Mayıs ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Emekli olmaya hak kazananlar ya da emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyeneler emekli banka promosyonlarını araştırmaya başladı. Peki, en yüksek promosyonu veren bankalar hangisi? Emekli promosyon 2024 en yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, HalkBank emekli promosyon kampanyası ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?
Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor.
Promosyon tutarı artınca talebin de yoğun olduğunu duyuran bankalar, maaşını taşımak isteyen emeklilere, bu işlemi şubeye gidip sıraya girmeden, mobil bankacılık üzerinden ya da ilgili bankanın internet sitesi üzerinden tek tuşla hızlı bir şekilde yapmalarını öneriyor. Emekliler, telefonlarına ilgili bankanın uygulamasını indirdikten sonra sırasıyla Başvurular - Emekli Maaş İşlemleri - Promosyon Durumu - Yenile adımlarını takip ederek başvurularını tamamlayabiliyor.
Banka Seçimi Yaparken Neye Dikkat Edilmeli?
Burada uygun kredi imkânı olup olmadığına, kredi kartı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Ekstra olanaklara bakılmalıdır. Sadece internet bankacılığı üzerinden değil, şubelere fiziki olarak giderek merak edilen sorular sorulmalıdır.