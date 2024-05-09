Emekliye promosyon ödemelerinde rakamlar güncellendi!

Emekli banka promosyonu 2024 Mayıs ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Emekli olmaya hak kazananlar ya da emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyeneler emekli banka promosyonlarını araştırmaya başladı. Peki, en yüksek promosyonu veren bankalar hangisi? Emekli promosyon 2024 en yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, HalkBank emekli promosyon kampanyası ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?