580 yılın en uzun "Ay tutulması" geliyor
580 yılın en uzun Ay tutulması 19 Kasım'ın erken saatlerinde başlayacak ve birkaç saat sürecek. Tutulma Kuzey Amerika’dan izlenebilecek.
Dünya 19 Kasım`da son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak.
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Bir önceki en uzun kısmi tutulma 2018`de gerçekleşti ve iki saatten az sürdü.
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Ay`ın yüzde 97`sinin Dünya`nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.
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NASA`nın açıklamasına göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika`nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin`in bazı bölgelerinden görülebilecek.
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