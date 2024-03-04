Sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen, en ucuz modelleri!
Tam da yerel seçim öncesi, "araba almak için doğru zaman mı?" sorusu vatandaşların kafasını karıştırıyor. Sıfır araç piyasasında hareketliliğin yeniden arttığı son dönemde, en çok tercih edilen ve en ucuz sıfır araba modelleri.
Sıfır araç piyasasında seçim öncesi hareketlilik yaşanıyor. Bayiler, 2024 model araçların yanı sıra ellerinde kalan son 2023 model araç stoklarını da eritmeye çalışıyor.
1 17
İşte, sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen ve en ucuz modelleri.
2 17
CİTROEN AMI - 429.000 TL
Geçen ay: 421.000 TL/ Fark: 8.000 TL
3 17
Yeni HYUNDAİ i10 - 806.000 TL
Geçen ay: 780.000 TL / Fark: 26.000 TL
4 17