En ucuz sıfır otomobiller!
İkinci el araç satımına getirilen düzenlemelerin ardından ikinci elde fiyat balonunun sönmesi sıfır araç piyasasına da olumlu yansıdı. İşte sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen, en ucuz modelleri!
İkinci el araç satımına getirilen düzenlemelerin ardından ikinci elde fiyat balonunun sönmesi sıfır araç piyasasına da olumlu yansıdı. Birçok marka, modellerine son 2 aydır hiç zam yapmadı.
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İşte sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen, en ucuz modelleri!
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CİTROEN AMI - 379.000 TL
Geçen ay: 369.000 TL / Fark: 10.000 TL
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Yeni HYUNDAİ i10 - 725.000 TL
Geçen ay: 725.000 TL / Fark: 0 TL
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