En ucuz sıfır otomobiller!
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışının ardından döviz kurundaki düşüş sıfır otomobil piyasasını olumlu etkiledi. Uzun aylar sonra ilk kez birçok marka, modellerine zam yapmadı.
Sürpriz faiz artışının ardından döviz kurundaki düşüş sıfır otomobil piyasasını olumlu etkiledi.
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Uzun aylar sonra ilk kez birçok marka, modellerine zam yapmadı.
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CİTROEN AMI - 369.000 TL
Geçen ay: 369.000 TL / Fark: 0
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Yeni HYUNDAİ i10 - 725.000 TL
Geçen ay: 715.000 TL / Fark: 10.000 TL
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