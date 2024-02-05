En ucuz sıfır otomobiller!
Otomotiv firmaları, 2024 model araç modelleri için fiyat listelerini yayımladı. 2024 model araçların satışa çıkmasıyla fiyatlar 20 bin ila 80 bin TL arasında attı. İşte, sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen, en ucuz modelleri.
Sıfır araç piyasına Şubat ayıyla birlikte 2024 model araçlar giriş yaptı.
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Bayiler bir yandan ellerindeki 2023 model araç stokunu eritmeye çalışırken bir yandan da 2024 model araçlar için fiyat listeni yayımladı. İşte en ucuz 2024 model sıfır araçlar.
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CİTROEN AMI - 421.000 TL
Geçen ay: 419.000 TL/ Fark: 2.000 TL
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Yeni HYUNDAİ i10 - 780.000 TL
Geçen ay: 710.000 TL / Fark: 70.000 TL
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