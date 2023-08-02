En ucuz sıfır arabalar!
Otomotiv firmaları fiyat listelerini güncelledi. Tüm modellere bir önceki aya oranla 25 bin TL ile 110 bin TL arası zam geldi. Araçlara bir ay içinde iki kez zam yapılırken bazı otomotiv firmaları ise hala fiyat listelerini güncellemedi.
Sıfır otomobil piyasasında süregelen çip krizi ve lojistik sorunuyla birlikte sıfır araç piyasasında belirsizlik yaşansa da vatandaşın sıfır araçlara talebi azalmıyor.
1 16
İşte yenilenen fiyatları ile sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen, en ucuz sıfır otomobiller.
2 16
CİTROEN AMI - 369.000 TL
Geçen ay: 340.906 TL / Fark: 28.094 TL
3 16
Yeni HYUNDAİ i10 - 715.000 TL
Geçen ay: 681.304 TL / Fark: 33.696 TL
4 16