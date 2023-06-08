En ucuz sıfır arabalar!
Otomotiv firmaları fiyat listelerini güncelledi. Tüm modellere bir önceki aya oranla 15 bin TL ile 80 bin TL arası zam geldi. Bazı otomotiv firmaları ise hala fiyat listelerini güncellemedi.
Sıfır otomobil piyasasında süregelen çip krizi ve lojistik sorunuyla birlikte sıfır araç piyasasında belirsizlik yaşansa da vatandaşın sıfır araçlara talebi azalmıyor.
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Kurda yaşanan yukarı yönlü hareket nedeniyle bazı otomotiv firmaları ise ilk defa fiyat listelerini güncellemedi. İşte sıfır araç piyasasının en ucuz modelleri.
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CİTROEN AMI - 275.000 TL
Geçen ay: 259.500 TL / Fark: 15.500 TL
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HYUNDAİ i10 - (Fiyat açıklanmadı)
Geçen ay: 445.000 TL / Fark:
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