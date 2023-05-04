En ucuz sıfır arabalar!
Otomotiv firmaları fiyat listelerini güncelledi. Tüm modellere bir önceki aya oranla 13 bin TL ile 80 bin TL arası zam geldi. En ucuz 2023 model araçları ve bir önceki aya oranla yapılan zam miktarını sizler için derledik.
Sıfır otomobil piyasasında süregelen çip krizi ve lojistik sorunuyla birlikte sıfır araç piyasasında belirsizlik yaşansa da vatandaşın sıfır araçlara talebi azalmıyor.
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İşte sıfır araç piyasasının en ucuz modelleri.
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CİTROEN AMI - 259.500 TL
Geçen ay: 245.900 TL / Fark 13.600 TL
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HYUNDAİ i10 - 445.000 TL
Geçen ay: 424.000 TL / Fark 21.000 TL
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