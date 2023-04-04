En ucuz sıfır arabalar!
Otomotiv firmaları fiyat listelerini güncelledi. Bir önceki aya oranla 20 bin TL ile 60 bin TL arası En ucuz 2023 model araçları sizler için derledik.
Sıfır otomobil piyasasında süregelen çip krizi ve lojistik sorunuyla birlikte sıfır araç piyasasında belirsizlik yaşansa da vatandaşın sıfır araçlara talebi azalmıyor.
1 14
İşte sıfır araç piyasasının en ucuz modelleri.
2 14
CİTROEN AMI - 245.900 TL
Geçen ay: 245.900 TL / Fark 0 TL
3 14
HYUNDAİ i10 - 424.000 TL
Geçen ay: 370.000 TL / Fark: 54.000 TL
4 14