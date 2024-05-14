Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli araçları belli oldu!

9 - MG ZS

İlk ön listesindeki araçların altısı hatchback, ikisi sedan, ikisi de SUV gövde tipinde bulunuyor. İşte o SUV’lerden biri İngiltere’de doğup 2005 yılında Çin sermayesine geçmesiyle yeni bir maceraya başlayan MG markasının ZS modeli. Beş yıl ya da 150 bin km’ye kadar garanti sunan model, 10,1 inçlik dokunmatik ekranıyla da dikkat çekiyor. Aracın baz versiyon etiketi 1.199.000 TL.