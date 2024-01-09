En ucuz 2024 model sıfır arabalar!
Otomotiv firmaları, 2024 yılının ilk fiyat listesini yayımladı. Birçok marka, 2024 model araçlarını henüz satışa çıkarmadı. İşte yılın ilk ayında sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen, en ucuz modelleri.
Birçok marka, 2024 model araçlarını henüz satışa çıkarmadı. Yetkili bayiler ellerindeki 2023 model araç stokunu eritmeye çalışıyor.
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İşte yılın ilk ayında sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen, en ucuz modelleri.
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CİTROEN AMI - 419.000 TL
Geçen ay: 390.000 TL / Fark: 19.000 TL
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Yeni HYUNDAİ i10 - 710.000 TL
Geçen ay: 710.743 TL / Fark: 0 TL
(2024 modeli henüz satışa çıkmadı)
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