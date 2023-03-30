En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi TBMM'den geçti

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa aday olamayacağı itirazını reddettiğini anımsattı.

Usta, "Açıkça bu kararla Anayasa çiğnenmiştir. YSK hukuki değil siyasi karar vermiştir." diye konuştu.

Gaziler arasındaki maaş farklılığını 2015 yılından beri ifade ettiğini belirten Usta, 8 yılın sonunda, seçime bir ay kala bu düzenlemenin yapıldığını söyledi.

En düşük emekli maaşının yükseltilmesini de defalarca dile getirdiğini aktaran Usta, bu konuyla ilgili kanun teklifi verdiklerini ancak reddedildiğini kaydetti. Usta, "Yapılan bu düzenlemeler doğru olmakla birlikte iktidarın sandık korkusuyla, seçim korkusuyla yıllar sonra yapmak zorunda kaldığı düzenlemeler olarak tarihe geçecektir." dedi.

Usta, son birkaç ay içerisinde yapılan düzenlemelerin bütçeye maliyetinin 400 milyar lira olduğunu ifade etti.

Düzenleme ile Türk vatandaşları için Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılar için Üstün Fedakarlık Nişanı verileceğini söyleyen Usta, madalyayı Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin vereceğini belirtti. Usta, "Kurul, komisyon, bir devlet aklı yok; Cumhurbaşkanı uygun gördüğü kişilere verecek. Bunun ilki de herhalde başarısından sonra Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a verilecek." ifadelerini kullandı.

Usta, bayram ikramiyelerinin 3 bin 600 liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli maşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının doğru ancak eksik bir karar olduğunu dile getiren Usta, artışın tüm emekli maaşları için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifiyle tüm gazilere asgari ücretin net tutarında şeref aylığının ödenmesinin sağlandığını kaydetti. MHP olarak muharip gazilerin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın aynı tutarda şeref aylığı bağlanmasını sürekli dile getirdiklerini vurgulayan Kalaycı, bunun seçim beyannamelerinde de yer aldığını bildirdi.

Yapılan düzenlemelerin seçime yönelik olduğunun iddia edildiğini anımsatan Kalaycı, "Tüm toplum kesimlerine yönelik düzenlemelerin öteden beri yapıldığı gün gibi ortada. Cumhur İttifakı, milletine olan vaatlerini yerine getirmekte, bütçe disiplininden taviz verilmemektedir." dedi.

Kalaycı, kanun teklifinde yer alan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

"Türkiye baş aşağı çakıldı"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'de 5 yıl önceye göre daha az özgürlük ve daha az refah olduğunu ileri sürdü.

"Sayın Erdoğan 5 yıl önce 'yetkiyi bana verin Türkiye'yi uçuracağım' dedi. İçimizde Türkiye'nin uçtuğunu düşünen bir milletvekili var mı? Türkiye baş aşağı çakıldı." diyen Paylan, AK Parti'nin yandaşlarının uçtuğunu ancak işçi, memur ve emekliğinin perişan olduğunu savundu.

Paylan, uygulanan kötü ekonomik politikalar sonucunda herkesin asgari ücretli olduğunu öne sürerek, "Şimdi tüm emekçileri sefalette eşitlediğiniz bir dönemi yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hep bir orta direk gerçekliği vardı, siz orta direği çökerttiniz, yerle bir ettiniz." dedi.

Paylan, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkartılırken diğer emeklilere zam yapılmamasının adil olmayacağını söyledi.

"CHP bunlar için çok mücadele etti"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, eksikleri olan, yeni mağduriyetler yaratan bir teklif olsa da düzenlemeden yararlananlar yönünden teklife olumlu yaklaştıklarını ve bu kısmıyla desteklediklerini belirtti.

Bu konuda uyarılar yaptıklarını ancak dikkate alınmadığını iddia eden Arı, "İnşallah 1,5 ay sonra 'hak, hukuk, adalet' diyerek en doğru düzenlemeleri biz yapacağız." dedi.

Bu düzenlemelerin gerçekleşmesi için CHP'nin çok mücadele ettiğini savunan Arı, şöyle konuştu:

"Şimdi seçim gelmiş, son dakikada iktidar bu düzenlemeleri yapmaya kalkışır oldu. Yani şehit yakınları, emekliler, EYT'liler, doktorlar, hakim ve savcılar, hatta sözleşmeden kadroya geçen personel gibi son dönemde birtakım iyileştirmeler yapılan kesimler bilsinler ki eğer seçim olmasaydı sizi hatırlayan bir AKP iktidarı olmazdı. Eğer ki sizler bugünlerde hatırlanıyorsanız bilin ki bu, seçimin yüzü suyu hürmetine yoksa sizi hatırlayan bir AKP yoktu. Biliyorum ki siz de bunun farkındasınız. Yıllardır biz bu mücadeleyi verdik ancak AKP seçim gelince sizleri hatırladı. Ama bu konular iktidarın aklına yeni gelmiş olsa da ben şunu söyleyeyim: Biz bu işlerin sonuna kadar takipçisiyiz ve önümüzdeki süreçte, iktidara gelir gelmez bugüne kadar gerekli şekilde hakkını alamamış hangi kesim varsa onların mağduriyetlerini gidereceğiz."

"AK Parti toplumun her kesiminin talepleri için gayret gösterdi"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de ayrım gözetmeksizin toplumun her kesiminin taleplerine kulak kabartıp bunları hayata geçirmek için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yegin, AK Parti hükümetleri döneminde ekonomiden adalete, eğitimden ulaştırmaya, enerjiden savunmaya, teknolojiden spora tüm alanlarda büyük reformlar ve politikaları hayata geçirdikleri gibi çalışanın, emeklinin haklarını koruyup çoğaltacak düzenlemeleri de gerçekleştirdiklerini vurguladı.

AK Parti'nin güven ve istikrarla artan refahtan dar gelirli, emekli, memur, engelli, asgari ücretli ve benzeri gelir sıralamasındaki tüm kesimlere daha fazla pay aktaracak düzenlemeleri hayata geçirmenin mücadelesini verdiğini dile getiren Yegin, memleketin, milletin standardını yükseltmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Yegin, "Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan gayret ediyoruz ve bu aziz milleti inşallah layık olduğu ve hak ettiği o yüksek standarda her alanda ulaştıracağız. Bunların da adımları inşallah önümüzdeki dönemlerde hep beraber atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.