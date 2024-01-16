En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının alt sınırı değişti. %5 ek zam yapılan en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.
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Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli zammı hakkında açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri yakından ilgillendiren önemli açıklamalar geldi.
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Erdoğan, SSK ve Bağ-kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapılacağının müjdesini verdi.
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