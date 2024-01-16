AjansHaber.com.tr Ekonomi Emekliye %5 ek zam yapıldı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının alt sınırı değişti. %5 ek zam yapılan en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.

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Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli zammı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri yakından ilgillendiren önemli açıklamalar geldi.

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Erdoğan, SSK ve Bağ-kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapılacağının müjdesini verdi.

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