En düşük emekli maaşı yarın belli oluyor!

En düşük emekli maaşında yapılacak artışa ilişkin AK Parti'nin yapmış olduğu çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçe imkanları ile ilgili analizlerin toplandığını belirterek, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği son kararın ardından en düşük emekli maaşına yapılacak zam belli olacak.

Rakamın, yarın AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunacağı kanun teklifi ile birlikte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.