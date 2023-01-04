Akşener'den maaş zammı tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener asgari ücret ve emekliye yapılan zammın yeni yılın ilk haftasında eridiğini belirterek “enflasyon sorunu çözülmeden maaşlarda yapılan artışlar çözüm olmaz. Enflasyon Bakan Nebati’nin ışıldayan gözleri ile Erdoğan’ın inadı ile değil akıl ve bilimle hareket ederek çözülür” dedi. Enflasyonu düşürmek için kurumları ayağa kaldırmak, kurumsal aklı ve hafızayı devreye sokmak, Merkez Bankası ve TÜİK başta olmak üzere, kurumlara bağımsızlıklarını, yeniden iade etmek gerekir. Çünkü enflasyonu düşürmek için; Serbest piyasa kurallarını, hiçe sayan uygulamalara, derhâl son vermek, para ve maliye politikalarını, uyumlu hâle getirmek gerekir. Akşener emeklilerin maaşlarının da asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istedi.

Partisinin TBMM Grubunda konuşan Meral Akşener zorluk ve güçlüklerle geçen bir yılın geride kaldığını ancak ileriye umutla baktıklarını söyledi. Türk halkının zulme ve zalimlere karşı dimdik duran bir mücadele ruhuyla, dolu olduğunu, O ruhun, Cumhuriyetin 2. Yüzyılında Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağını ifade etti.

Akşener’in konuşması özetle şöyle:

Zamları kim yaptı?

Sayın Erdoğan “2023’te herkes hesabını, yüzde 20’ler seviyesindeki bir enflasyona göre yapsın.” Demişti.Hatta bu sözüne ek olarak; iktidar olarak, bunun aksi yönünde hareket edenlere yönelik de, yetkilerini kullanacaklarını söylemişti. O zaman, ben de buradan, kendisine sormak istiyorum: Madem öyle; 2023’ün daha ilk sabahında, bizi adeta selamlayan zamları, kim yaptı? Makyajlı enflasyon rakamlarının bile, üzerine çıkan oranlardaki bu zamları, kim yaptı?

Biliyorsunuz, yeni asgari ücret, aylık net, 8 bin 500 lira olarak açıklandı. İşverene maliyeti ise, 11 bin 750 lira oldu. Hâlbuki, Türk-İş’in, Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı, 8130 liraydı… Biz de, İYİ Parti olarak, tam da bu yüzden, asgari ücretin, 9600 lira olmasını ve bu sayede, enflasyon canavarıyla boğuşan vatandaşlarımızın,hiç değilse, birkaç ay, nefes almasını önermiştik. Çünkü bu arkadaşlar, belli ki hâlâ anlamadılar ama kendi elleriyle hortlattıkları, enflasyon canavarı yüzünden, açıklanan asgari ücret artışı, daha hesaplara yatmadan eriyip gidecek. Çünkü açıklanan asgari ücret, açlık sınırının, sadece 370 lira üzerinde. Ve maalesef, enflasyonun, yakıcı artışı doğrultusunda, önümüzdeki ay muhtemelen, açlık sınırının altında kalacak. Yani; Türkiye’de çalışanların, yaklaşık yüzde 60’ının aldığı ücret, açlık sınırının altında olacak.

Emeklinin maaşını artırın!

Sayın Erdoğan en son ne zaman, bir emeklinin sofrasına; kurgusuz, montajsız, dekorsuz oturdun da konuştun? Mesela; En son ne zaman, bir asgari ücretlinin, halini hatırını sordun? Şimdiye kadar, ne emeklilerimizin sesini, ne de bizim sesimizi duymadın. Daha doğrusu, duymazdan geldin.Son günlerde, ne hikmetse, kulaklarında, bir iyileşme gözlemlesek de; artık çok geç…O yüzden sana tavsiyem; En azından, o kaçınılmaz emeklilik günlerinde; emekli vatandaşlarımızın arasında, “giderayak, ben de size bu iyiliği yaptım” diyerek, dolaşmak istiyorsan; en düşük emekli maaşını, bir an önce, asgari ücret düzeyine çıkar.

Sadece 1 yıl içerisinde, ekonomide öyle büyük bir tahribata yol açtılar ki; genç cumhuriyetimizin, yıllarca, ilmek ilmek dokuduğu orta sınıfımızı, enflasyona ezdirerek, adeta yok ettiler. Milletimiz cefayı çekerken, onlar da sefasını sürdüler. İşsizliği, yüzde 5’e çekeceklerdi. Peki ne oldu? Yüzde 10’da tutmak, büyük bir başarı oldu.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem

2023; zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye’nin, başlangıcı olacak. Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’le birlikte Türkiye; Düşünceleri yüzünden, bedel ödemeyenlerin ülkesi olacak! “Silivri soğuktur” diyerek, dilinin ucuna gelenleri, yutmayanların ülkesi olacak! Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’le birlikte Türkiye; Eski gazete sayfalarındaki fiyatlara, özenmeyenlerin ülkesi olacak! Huzuru, mutluluğu ve umudu, yurt dışında aramayanların ülkesi olacak!

Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’le birlikte Türkiye;Bir mont parası için, kredi çekmeyenlerin ülkesi olacak! Dışarıda bir akşam yemeği yemek için, bin defa düşünmeyenlerin ülkesi olacak! Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’le birlikte Türkiye; Cumhuriyetimizin kurucu değerleriyle beslenen, Atatürk’ümüzün büyük vizyonuyla yükselen, Ve 21’inci yüzyılı yakalayanların ülkesi olacak! İçeride ve dışarıda güveni sağlayan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetime sahip olacak! Zenginliğin, huzurun ve refahın, kapısını aralayacak! Adil bir düzeni, Tam ve kamil bir demokrasiyi, ve hukukun üstünlüğünü tesis etmiş, konuşan bir Türkiye olacak!