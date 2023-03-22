En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı.

Erdoğan, emeklilere verdiği müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun."