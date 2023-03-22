En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltileceğinin müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı.
Erdoğan, emeklilere verdiği müjdeyi şu sözlerle duyurdu:
"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun."
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