En ucuz sıfır arabalar!
Otomotiv firmaları fiyat listelerini güncelledi. Sıfır araç piyasasında satışlarla birlikte fiyatlar da düştü. En çok tercih edilen ve en ucuz sıfır araba modellerini sizler için derledik.
Sıfır araç piyasasında satışlarla birlikte fiyatlar da düştü. Birkaç marka hariç sıfır araçlarda fiyatlar düştü.
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İşte, sıfır araç piyasasının en çok satan ve en ucuz modelleri...
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CİTROEN AMI - 439.000 TL
Geçen ay: 437.000 TL / Fark: 2.000 TL
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Yeni HYUNDAİ i10 - 835.000 TL
Geçen ay: 835.000 TL / Fark: 0 TL
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