Depremden etkilenen şehirlerin ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, depremden etkilenen 11 ilin 9'unun ihracatı arttı, 2'sininki düştü. Söz konusu illerin toplam ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 4 milyar 796 milyon dolara ulaştı. Peki, en çok ihracat yapan depremzede şehirler hangisi? Depremzede şehirlerden en çok hangi ürünler ihracat edildi?