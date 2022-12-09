En Çok Hangi Sosyal Medya Mecrasını Kullanıyorsunuz | AjansHaber Soruyor!

Dünya'da pek çok insanın vakit geçirdiği sosyal medya mecralarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları 2021-2022 arasında 8,9 milyon (%14,8) arttı.

AjansHaber ekibi olarak, vatandaşlara 'En çok hangi sosyal medya mecrasını kullandıklarını' sorduk.

Muhabir: Melissa TOZAN

Kameraman: Yener KOÇYILDIRIM