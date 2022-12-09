En Çok Hangi Sosyal Medya Mecrasını Kullanıyorsunuz | AjansHaber Soruyor!
Günümüzün iletişim merkezi haline gelen sosyal medyaya ilişkin olarak vatandaşlara en çok hangi sosyal medya mecrasını kullandıklarını sorduk.
Dünya'da pek çok insanın vakit geçirdiği sosyal medya mecralarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları 2021-2022 arasında 8,9 milyon (%14,8) arttı.
AjansHaber ekibi olarak, vatandaşlara 'En çok hangi sosyal medya mecrasını kullandıklarını' sorduk.
Muhabir: Melissa TOZAN
Kameraman: Yener KOÇYILDIRIM
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