En çevre dostu Akdeniz kenti seçiliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Çevre Ödülleri ile ilgili resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “En çevre dostu Akdeniz kentini seçiyoruz. Bakanlığımızca düzenlenen, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin başvurabileceği İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü için; son başvuru tarihi: 30 Nisan, ödül töreni için ise Aralık 2023” ifadeleri kullanıldı.

Barselona Sözleşmesi’ne taraf olan ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin tamamının katılacağı “İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü” töreni 2023 yılının Aralık ayında yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen “İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü” başvurusu için Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin; belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin tamamı başvurabilecek. Başvuruların 30 Nisan 2023’te son bulacağı ödül töreni Aralık 2023’te yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre, doğa, toprak ve denizlerde yaşanan kirlilik nedeniyle doğayı, çevreyi ve denizlerini korumaya yönelik izlediği stratejiyi titizlikle yürütüyor. Bakanlık, bu kapsamda, Akdeniz'deki kirliliğin önüne geçmek, deniz canlılarını korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü’nün verilmesinin 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Barselona Sözleşmesi 18. Taraf Ülkeler Toplantısında (COP 18) kararlaştırıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre, “Çevre dostu kentler ve kentsel yerleşim planlaması ve inşasına yönelik entegre bir yaklaşım teşvik edilmesi taahhüt edilerek, kentsel planlama konusunda entegre kıyı bölgesi yönetim ilkelerinin uygulanması, çevre kirliliğini azaltma çabaları hakkında yeşil teknolojilerin tanıtılması, insan faaliyetlerinin eko sistem esaslı yönetim politikasına bağlılık yönündeki değerli çabaların kabul edilerek teşvik edilmesi ve kıyı kentlerinin yerel hükümetleri ile işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında ‘Çevre Dostu Şehir’ ödülü verilmesi öngörülmüştür.” denildi.

“Akdeniz kıyısındaki ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyeleri ödül için başvurabilir”

İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı- Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP) kapsamında sağlıklı bir Akdeniz ve kıyı vizyonunun gerçekleştirilmesinde şehirlerin ve yerel yönetimlerin rollerini ve katkılarını takdir etmek üzere çağrısını yenilediğini bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çevre dostu bir Akdeniz kenti; deniz ile uyumlu, kaynaklarını verimli, adil ve sürdürülebilir kullanan, deniz ve kıyı çevresine ve iklim değişikliğine etkisini azaltan, çevreyi şimdiki ve gelecek nesillerin faydası için yöneten bir kıyı kentidir. Akdeniz kıyısındaki ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyeleri ödül için başvurabilir.”

Açıklamada, ödülün amaçları ise; “Yerel yetkilileri daha çevre dostu bir geleceğe doğru ilerlemeye teşvik etmek; yerel yönetimlerin diğer şehirlere ilham vermek için rol model olarak hareket etmelerini sağlamak ve şehirlerinde çevrenin kalitesi konusunda farkındalık yaratmak.” olduğu belirtildi.

“Antalya’da, 2021 yılındaki toplantıda Emine Erdoğan Hanımefendi, İspanya’nın Malaga Belediyesi’ne ödül takdim etmişti”

Açıklamada, Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22’nci Taraflar Konferansının (COP 22) 07-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildiği anımsatıldı. Konferans çerçevesinde düzenlenen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından İspanya’nın Malaga Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Gemma del Corral Parra’ya ödülü takdim ettiği belirtildi.