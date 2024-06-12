'En beğenilen' bakanlar anketi paylaşıldı!
HBS Araştırma şirketi, 'En beğenilen bakanlar' anketinin sonuçlarını açıkladı.
HBS Araştırma şirketi, yapılan anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi katılımcılara, "Hükümette en beğendiniz bakan hangisidir?" diye sordu.
İşte sonuçlar:
1 - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Yüzde 11, 14.
2 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 10,7
3 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yüzde 10,1
4 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: Yüzde 7,1
5 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yüzde 5,4
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