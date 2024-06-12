'En beğenilen' bakanlar anketi paylaşıldı!

HBS Araştırma şirketi, yapılan anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi katılımcılara, "Hükümette en beğendiniz bakan hangisidir?" diye sordu.

İşte sonuçlar:

1 - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Yüzde 11, 14.

2 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 10,7

3 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yüzde 10,1

4 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: Yüzde 7,1

5 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Yüzde 5,4