Emre Kılınç'ın sağlık durumu

Galatasaray Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken yeni transfer Emre Kılınç sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.

Mücadelede bir de gol atan milli futbolcu bir pozisyonda sakatlanmış ve bacağının arkasını tutarak oyundan alınmıştı.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Habertürk'ün haberine göre; Emre Kılınç'ın durumu ciddiyet taşımıyor. 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'ın bacağına kramp girdiği ve durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar 17 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Neftçi Bakü ile karşılaştıktan sonra 20 Eylül'de son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak.