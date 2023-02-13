Emre Çolak futbolu bıraktığını duyurdu!

Son olarak İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity'nin formasını giyen Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.

Çolak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı.

Emre Çolak sırasıyla Deportivo, Al-Wehdai Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi. A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.