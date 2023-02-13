Emre Çolak futbolu bıraktığını duyurdu!
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kariyerine İspanya'da devam eden Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.
Son olarak İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity'nin formasını giyen Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.
Çolak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı.
Emre Çolak sırasıyla Deportivo, Al-Wehdai Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi. A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.
Yorumlar