Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu!
Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.
Tolunay Kafkas'la yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu. Genç teknik adamla bugün sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.
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