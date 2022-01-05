Emre Belözoğlu takımının başında olamayacak

Süper Lig 'in 9. haftasında Aykut Kocaman'ın yerine Medipol Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğuna oturan ve ligdeki 11 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyerek harika bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi. Genç çalıştırıcının özel bir sağlık sorunu nedeniyle cumartesi günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde Turuncu-Lacivertliler'in başında olamayacağı öğrenildi.

Durumunun iyi olduğu kaydedilen başarılı hocanın tedbir amaçlı evinde olduğu ve istirahat ettiği de gelen haberler arasında.

Belözoğlu'nun gelecek hafta oynanması planlanan kritik Konyaspor karşılaşmasında ise takımının başında olması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Başakşehir'i 8. hafta sonunda 15. sırada devralan Emre Belözoğlu başarılı sonuçların ardından İstanbul temsilcisini ligin ilk yarısının sonunda 3. sıraya taşımıştı.