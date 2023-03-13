Emre Belözoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın 8 dakikalık duraklama bölümünde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve tribünler arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gerginlik yaşadığı taraftarlara sert sözlerle yükledi.

"Bizim de ailemiz var"

Belözoğlu, "Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı." diye konuştu.

"Kızlarım yarım saat küfür dinledi"

Belözoğlu, "Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Böyle taraftarlık da olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu.

“Bu maça iki kızımı getirdim. Sağ olsun bizimkiler de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar 30-35 dakika küfür dinlediler. 8 ve 5 yaşlarında kızım var. Beşiktaş taraftarı özünde benim de tanıdığım çok dostum var. Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın” ifadelerinde bulundu.

"Kırmızı kart çok arada"

Belözoğlu, “Mete Kalkavan üzerinde değerlendirmek istemiyorum. Oyunun içinde kalmak istiyorum. Kırmız kart pozisyonu ile alakalı verilebilirdi de verilmeyebilirdi de. Kaydıktan sonra ayağını kaldırıyor. Başka açıdan bakınca sanki mecbur kalıyor. Biz 10 kişi kalmasaydık bu kadar basit hata ile gol yemeseydik daha farklı senaryoya doğru gidiyordu diye hissettim.

Oyuncuların da bunu anlaması gerekiyor. Başka hedefleri olan bir kulüp. Adnan’ın isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Oyunun gidişatı bizim lehimizeydi. Takım olarak iyi organizasyon içinde maça bağlandık. Kırmızı kart üzerinde çok konuşmak istemiyorum. Arada bir pozisyon olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.