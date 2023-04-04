Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!

Kevin N'Koudou'nun 4 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kesin olarak vedalaşma kararı aldı. Bu arada Kevin N'Koudou'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

İddiaya göre Kevin N'Koudou için Başakşehir devreye girmeye hazırlanıyor.

Sezon sonunda elinde Serdar Gürler, Patryk Szysz dışında kanat oyuncusu kalmayacak olan Başakşehir, Kevin N'Koudou ile temaslara başlayacak.

Belözoğlu onay verdi

İstanbul'da mutlu olan Kevin N'Koudou da Başakşehir'in işi resmiyete dökmesi halinde turuncu lacivertlilere sıcak bakabilir. Emre Belözoğlu'nun deneyimli sol kanat oyuncusuna onay verdiği de gelen haberler arasında.