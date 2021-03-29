Emre Belözoğlu: Ben bunu Erol hocaya hakaret sayarım

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde antrenman sonrası teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

''Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Yapmam gerekeni saha içinde biliyorum. Futbolculuğumda nasıl her maç için mücadele ettiysem sportif direktör olarak nasıl her günümü burada geçirdiysem şimdi de zekamı ve kalbimi buraya vermeye devam edeceğim. Teknik direktörlüğün dinamikleri biraz farklı. 10 hafta sonrası için planım Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek. En büyük hayalim bu''

''İç saha performansımız üzerinde çalışacağız''

''Oyunun bize kattığı değerler var. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Gerçekçi olmak lazım, özellikle iç saha performansı üzerinde çalışacağız. Fenerbahçe'nin topa daha çok sahip olduğu ve daha reaksiyonel bir takım için pragmatik çözümler bulacağız''

''Hayalim ülkenin en iyi teknik adamlardan olmak''

''Fenerbahçe, buraya gönül veren herkesin Fenerbahçe'si. Her teknik adamın kendine has özellikleri var. Ben de kendi deneyimlerimi, futbol oynarken dahi geliştirmeye çalıştırdığım özellikleri oyunculara aktarmaya çalışacağım. Benim de hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en iyi teknik adamlardan olmak.''

''Erol Bulut ile tercihleriyle ilgili hiç konuşmadık''

''Fenerbahçe çok büyük bir değer. Sayın başkanımız cefakarca elinin taşın altına koyuyor. Erol Bulut benim eski arkadaşım. Biz onunla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biz hayata dair futbola dair değerlendirmelerimizi yaparız. Kendisiyle bugüne kadar tercihleriyle alakalı, oyun dizilişiyle alakalı, bir teknik adam için rahatsız edecek konuşma yapmayacak biri olduğumu zaten Erol Bulut bilir. Fenerbahçe'nin beklentileri çok yüksek. Ben daha önce de söyledim. Burada şampiyonluklar yetmez. Biz elimizden geldiğince Erol hocamıza o ortamı hazırlamaya çalıştık. Hepimizin hataları vardır. Burada kimse kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik direktör de işine kimseyi karıştırmaz zaten. Ben bunu Erol hocaya hakaret sayarım. Hocanın eline giden kağıtlarda ne yazdığına vakıf değilim ama bir bilgilendirme dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum.''

"Samatta herkesin istediği bir oyuncuydu"

''Sezon başında Vedat'ın gitmesiyle Allahyar elimizde kaldı ve sonra başka oyuncular transfer ettik. Samatta yeniden çıkış arayan bir oyuncuydu. Hemen hemen herkesin istediği bir oyuncuydu. Papiss Cisse 20'nin üzerinde gol attı. Biz pragmatik çözümler denedik. Futbolda bazen 2+2, 4 etmez. Futbolda bunun tam anlamıyla karşılığı olmaz. Ama ben genel anlamda iyi takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bence zaten hemen hemen herkesin iç sahayla ilgili bir düşüncesi var. Ritmi ayarlayan, topu kaptırdığında hemen kazanacağını hissettiren Fenerbahçe hedefimiz. İşimizin kolay olmadığının bilincinde her türlü sorumluluğu alacağız''

''Yurt dışından yardımcı gelecek''

''Covid'e yakalanan iki hocamız var kadroda. O yüzden Selçuk Şahin'i sahaya indirdik. Tabii ki bir kulübün hiyerarşisi olmalıdır ama Volkan da Selçuk da ben de Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'ye değer katmış, Fenerbahçe'nin kıymetini bilen kişilerin ekibimde olsun istiyorum. Teknik ekibe yurt dışından bir isim gelecek. Yine Süper Lig'i yakından tanıyan bir yardımcı da olacak.''

''Sportif direktörlüğe devam edeceğim''

''Sportif direktörlük deyince transfer akıllara geliyor. Tabii bunun finansal boyutu, hukuksal konular var. Önümüzdeki senenin kadrosunun şekillenmesinde, bütçenin aşağı çekilmesinde görevim devam edecek. Biz bu senenin takımını yaparken yüzde 60, yüzde 70 oranında bir sonraki sezonun takımını yapmıştık. Ufak dokunuşlarla bu takım sezon sonunu rahat bir şekilde getirecektir. Sportif direktörlük görevimi sürdüreceğim''