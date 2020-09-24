Emre Aşık'ı ölümden kurtaran ifade

Çekişmeli boşanma davaları devam eden Emre-Yağmur Aşık çiftinin bitmeyen skandallarına yenisi eklendi. Yağmur Aşık’ın, firari sevgilisiyle birlikte kocasını öldürtmek istediği, hatta mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Aşık ve sevgilisi kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Düzce Ağır Ceza’da yargılanacak.

Çekişmeli boşanma davaları devam eden Emre-Yağmur Aşık çiftinin bitmeyen skandallarına yenisi eklendi. Yağmur Aşık'ın, firari sevgilisiyle birlikte kocasını öldürtmek istediği, hatta mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Aşık ve sevgilisi kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Düzce Ağır Ceza'da yargılanacak.

Uzun zamandır aralarındaki husumet bitmeyen ve boşanma aşamasında olan Emre- Yağmur Aşık çifti ile ilgili skandal bir olay yaşandı. Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine girdi. Bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile planlar yapan Yağmur Aşık'ın mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Olaya tanık olan ve kendisinden Emre'yi öldürmesi istenen İlyas Y., Emre Aşık'a ulaşınca plan suya düştü. Olayla ilgili iddianame düzenlendi.

CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla bulunan Erdi Sungur ile tanık İlyas Y.'nin aynı cezaevinde kalmaları sebebiyle tanıştıkları, İlyas Y.'nin 2019'da tahliye olduğu, Erdi Sungur'un ise sonrasında cezaevinden firar ettiği belirtildi. Gölormanı Köyü'ndeki buluşmada Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'la aralarında sorun olduğunu, onu öldürmek istediğini İlyas'a söylediği, Erdi'nin de bunu desteklediği anlatıldı.

10 MİLYON VERECEĞİZ

Emre Aşık'ın cesedini gömebilecekleri yer bulmasını İlyas'tan istediği, Balıklı Yaylası'na yer bakmak için yola çıktıkları, ancak kar yüzünden fazla ilerleyemeyip durdukları belirtildi. Burada Yağmur Aşık'ın "Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok" dediği, Sungur'un da 'Olur' diye desteklediği kaydedildi. Cesedin gömüleceği yer göstermesi karşılığında İlyas'a 10 milyon para teklif ettikleri belirtildi. Ancak İlyas'ın Emre Aşık'ın avukatı ile iletişime geçerek şüphelilerin kolluk kuvveti tarafından yakalanmalarını sağladığı, bu şekilde şüphelilerin Aşık'ı öldürmeye yönelik eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. Savcılık, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Şüpheliler Düzce Ağır Ceza'da yargılanacak.

'ÇOCUKLARININ DEĞİL KENDİSİNE KALACAK PARANIN PEŞİNDEYDİ'

İddianamede, Erdi Sungur'un da ifadesine yer verildi. Sungur ifadesinde şunları kaydetti:

"O dönem Yağmur'la gönül birlikteliğimiz vardı. Aramızda Emre Aşık'la ilgili konuşmalar geçti. Yağmur çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak Emre Aşık'tan daha fazla nafaka almanın ve kendisine kalacak malın derdindeydi. Konuşmalarımızda Emre'yi öldürtmek istediğinden bahsediyordu. Bana da bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de hayatımda adam öldürmediğimi, bunu yapamayacağımı söyledim. Hatta bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip ateş etmemi söyledi. Ben de ateş ettim. Ancak o sırada gözümü kıstığım için 'Bu işi sen yapamazsın' dedi ve benden umudu kesti... Yağmur'la İlyas'ın ikametine gittik. Yağmur, ona neden hapse girdiğini sordu, İlyas "3 adam öldürdüm, o yüzden yattım" dedi. Bunun üzerine 'Emre Aşık'ı da öldürsene' dedi. Bu arada Yağmur, Emre'yi öldürmek için silah ticareti yapan Mehmet A.'dan silah aldı."