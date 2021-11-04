Emre Aşık'ı Öldürmeye Teşebbüsle Suçlanan Yağmur Sarnıç ve 2 sanığa beraat
Düzce’de Emre Aşık’ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan; eski milli futbolcunun boşandığı Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek, bugün görülen karar duruşmasında beraat etti.
Emre Aşık’ın avukatı, "Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın, eski milli futbolcuyu öldürmek için Erdi Sungur ve Baycan Şenürek ile plan yaptığı iddia edilmişti. Davanın tanığı olan İlyas Yılmaz, Emre Aşık’ın avukatını arayarak, “Emre’yi öldürmeyi planlıyorlar. Benden cesedi gömecek yer bulmamı istediler” deyince, Emre Aşık durumu savcılığa bildirmişti. Yapılan soruşturma kapsamında aranan Erdi Sungur, Düzce’de Jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymamış, bir jandarma personelini de yaralayarak kaçmıştı.
İKİ RUHSATSIZ SİLAH, 89 ADET MERMİ
Daha sonra yapılan arama çalışmalarında Yağmur Sungur ve Erdi Sungur, gizlendikleri evde yakalanmış, evde yapılan aramada iki adet ruhsatsız silah ve 89 adet mermi ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dokuz yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Baycan Şenürek ve Erdi Sungur, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS ile katıldı. Emre Aşık ve avukatları ise yine Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nden başka bir salondan SEGBİS sitemi ile duruşmaya katıldı.
'MERMİ ADALETTEN HIZLIDIR' TEHDİDİ
Duruşmada söz alan Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet, Erdi Sungur ile ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Bizi telefonla arayarak sürekli para istemektedir. Bana, ‘para vermezseniz yarım bıraktığım işi tamamlayacağım’ dedi. Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi. 'Emre Aşık’ın mezarını buraya kazacağız' diye tarla görüntüsü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.
BERAAT ETTİLER
Sanıklar Erdi Sungur ile Baycan Şenürek, son savunmalarında suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti. Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’in üstlerine atılı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
"İTİRAZ EDECEĞİZ"
Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Emre Aşık, karara itiraz edeceklerini dile getirerek, “Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var, bunlara rağmen suçun unsurları oluşmadı diye ceza almadılar. Eylemin planlanması nasıl cezasız kalıyor bilmiyorum. Kararı istinaf edeceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.