Emre Akbaba yeniden Alanyaspor'da

Alanyaspor eski oyuncusu Emre Akbaba'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 2018 - 2019 sezonunda 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan oyuncu üst üste yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray formasıyla 73 maçta, 14 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Emre Akbaba, uzun sakatlık döneminin ardından eski formunu koruyamadı. Emre Akbaba'nın Galatasaray'la 2022- 2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor

Alanyaspor transferi, "Yine, yeni, yeniden! Evine hoş geldin Emre Akbaba!" mesajıyla duyurdu. Turuncu yeşilliler Emre Akbaba için bir de video klip hazırladı.