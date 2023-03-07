Empire State Binası Türk Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak.'' ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.