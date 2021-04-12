Emniyet'ten #12 Nisan paylaşımlarına soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada "#12 Nisan" etiketi adı altında suç işleyen hesapların tespit edildiğini ve gerekli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal medya platformları üzerinden bugün "#12Nisan" etiketiyle yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada, "Bu paylaşımlar içerikleri itibarıyla sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.